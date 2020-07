Calciomercato Juventus, addio a fine stagione: lo vuole Messi (Di domenica 26 luglio 2020) Calciomercato Juventus, il calciatore è pronto a dire addio ai bianconeri dopo un’annata deludente: lo vuole Lionel Messi al Barcellona Inizialmente negli schemi di Sarri non stava avendo molto spazio, ma dal ritorno in campo post Covid-19 ha giocato diverse partite da titolare. Nonostante ciò, Federico Bernardeschi non ha saputo farsi valere, deludendo amaramente società … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

