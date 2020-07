Blended Learning: in cosa consiste e perché può giovare ai bambini (Di domenica 26 luglio 2020) Di Blended Learning si parla sempre di più. Ma in cosa consiste, esattamente? In un metodo didattico che mescola insegnamento tradizionale e utilizzo di dispositivi tecnologici. Secondo quanto riportato da Forbes, il Blended Learning rappresenta il principale trend educativo del 2020 e, in effetti, di recente tutti quanti abbiamo potuto constatare quanto sia stata preziosa la tecnologia in tempi di lockdown. Senza internet e senza computer, tablet o smartphone, sarebbe stato impossibile rimanere connessi e salvaguardare – in tempi di Coronavirus, distanziamento sociale e scuole chiuse – l’apprendimento e lo studio con la cosiddetta “didattica a distanza”. Leggi su vanityfair

I DOCENTI DELL'ATENEO DI SIENA A CONFRONTO SULL'INNOVAZIONE DIDATTICA

Si confronteranno sull'innovazione didattica i docenti dell'Università di Siena che giovedì 16 luglio, parteciperanno al convegno organizzato dal Teaching & Learning Center di Ateneo e dai membri dell ...

