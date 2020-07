Bartomeu: “Per Lautaro la trattativa è ferma. Messi finirà qui la sua carriera” (Di domenica 26 luglio 2020) Intervistato da Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, ha parlato tra le altre cose del futuro di Lionel Messi e della trattativa con l’Inter per Lautaro. Queste le parole del numero uno blaugrana: “Messi? Non so se tra lui e Setien ci siano dei problemi, ho parlato a lungo con entrambi e nessuno dei due mi ha rivelato il contenuto della discussione. Messi è molto ambizioso, tutte le critiche che muove sono tese al miglioramento del club. Ha detto di voler chiudere qui la sua carriera e sono sicuro che così sarà. Su Lautaro Martinez posso dirvi che ne abbiamo parlato con l’Inter, ma al momento la trattativa è sospesa perché abbiamo da pensare ai nostri impegni in ... Leggi su alfredopedulla

Profilo3Marco : RT @repubblica: Barcellona, Bartomeu blinda Messi: 'Rinnoverà'. E su Lautaro: 'Per ora tutto fermo' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Barcellona, Bartomeu blinda Messi: 'Rinnoverà'. E su Lautaro: 'Per ora tutto fermo' - repubblica : Barcellona, Bartomeu blinda Messi: 'Rinnoverà'. E su Lautaro: 'Per ora tutto fermo' - RaiSport : #Bartomeu: 'Lionel #Messi rinnoverà con il #Barcellona' ? Il presidente blaugrana: '#Lautaro? Per ora tutto fermo'… - Notiziedi_it : Bartomeu “Messi rinnoverà. Lautaro? Per ora tutto fermo” -

Ultime Notizie dalla rete : Bartomeu “Per