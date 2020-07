Bambina muore annegata in piscina a Ercolano: cosa è successo (Di domenica 26 luglio 2020) Bambina annegata a Ercolano – Una ragazzina muore nella piscina di un hotel. Non si esclude un malore per la piccola: inutili i soccorsi, aveva appena undici anni. Dramma a Ercolano. Nella piscina di un hotel infatti una Bambina di undici anni è morta annegata, probabilmente a seguito di un malore mentre faceva il bagno. Il tragico avvenimento è accaduto nella struttura alberghiera ‘Punta quattro venti’ e ora la piscina è stata sottoposta a sequestro da parte degli inquirenti. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi di molti altri clienti dell’hotel, poco dopo le 19 di questo pomeriggio. Si attendono gli accertamenti di forze dell’ordine e personale medico per ... Leggi su bloglive

In scooter contro un albero: muore all’ospedale di Livorno

È morto all’ospedale di Livorno il 40enne camaiorese Antonluca Verriotto, rimasto coinvolto in un incidente all’alba di ieri (25 luglio) sulla via provinciale Francigena. A nulla è servito l’immediato ...

