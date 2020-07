Alberto Matano, l’annuncio che tutti stavano aspettando: ha vinto lui? (Di domenica 26 luglio 2020) Alberto Matano ha sorpreso i suoi fan con un annuncio incredibile, il giornalista tornerà alla guida de La Vita in Diretta. Foto Instagram @AlbertoMatano.,Alberto Matano attraverso il profilo di Ballando con le Stelle ha confermato una voce che si rincorreva ormai da tempo: tornerà a settembre con La vita in Diretta. Insomma, dopo l’addio di Lorella Cuccarini sembra proprio che l’abbia spuntata l’ex mezzo busto del Tg 1, non solo la showgirl ha accusato il collega di essere maschilista. Sul futuro di Lorella Cuccarini c’è un velo di mistero, non è chiaro dove la rivedremo il prossimo anno, se sembra probabile l’ipotesi della sua conduzione allo Zecchino D’Oro è certa ... Leggi su chenews

zazoomblog : Alberto Matano finalmente mostra la sua dolce metà: “Io e la mia signorina stiamo bene insieme” [FOTO] - #Alberto… - tempoweb : Alla Vita in diretta ora litigano pure Delogu e Masi Leggi cosa è successo #tv #rai - annatomasi1 : RT @GalantoMassimo: Rieccoci con la mia rubrica preferita: #BelClimaInRai ?? Serena Bortone, Alberto Matano e i malumori per lo studio da… - lnzpcr : @matpedrini Voglio sapere i motivi personali di Diaco. Secondo me c'entra Alberto Matano. - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Rieccoci con la mia rubrica preferita: #BelClimaInRai ?? Serena Bortone, Alberto Matano e i malumori per lo studio da… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano Alberto Matano, è tutto trasparente: nessuno crede ai propri occhi ViaggiNews.com Alberto Matano, l’arrivederci che spiazza i fan: “Se ne va?”

Alberto Matano, l’arrivederci che spiazza i fan: “Se ne va?”. Una fotografia pubblicata dal giornalista e conduttore televisivo sui social ha scatenato le domande da parte degli utenti, oltre a riscuo ...

La nuova Rai tra “usato sicuro” e una sorpresa assoluta: Maria De Filippi. Il caso Cuccarini

Due grandi ritorni (Antonella Clerici e Paola Perego), tante conferme (Amadeus e Fiorello a Sanremo, Mara Venier, Carlo Conti, Milly Carlucci, Alberto Angela, Fabio Fazio, tutti con le rispettive crea ...

Alberto Matano, l’arrivederci che spiazza i fan: “Se ne va?”. Una fotografia pubblicata dal giornalista e conduttore televisivo sui social ha scatenato le domande da parte degli utenti, oltre a riscuo ...Due grandi ritorni (Antonella Clerici e Paola Perego), tante conferme (Amadeus e Fiorello a Sanremo, Mara Venier, Carlo Conti, Milly Carlucci, Alberto Angela, Fabio Fazio, tutti con le rispettive crea ...