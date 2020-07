Addio a Olivia de Haviland, aveva 104 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Era l’ultima sopravvissuta del cast di Via Col Vento, e ha fatto in tempo ad assistere alle recenti polemiche che hanno colpito il film in seguito alle reazioni del Black Lives Matter. Olivia de Havilland sfoglia la gallery Era l’ultima grande diva della Hollywood dorata. Nel 2017 la regina Elisabetta le aveva concesso il titolo di Dama dell’Impero britannico per i suoi meriti artistici. Si è spenta a 104 anni. L'articolo iO Donna. Leggi su iodonna

HuffPostItalia : Addio alla Melania di Via Col Vento. L'attrice Olivia De Havilland aveva 104 anni - Riflettente : Ci lascia anche l'ultima diva della vecchia Hollywood. Addio Olivia de Havilland - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: Addio alla Melania di Via Col Vento. L'attrice Olivia De Havilland aveva 104 anni - corgi_lover : RT @HuffPostItalia: Addio alla Melania di Via Col Vento. L'attrice Olivia De Havilland aveva 104 anni - AlbertoEnricoA2 : RT @HuffPostItalia: Addio alla Melania di Via Col Vento. L'attrice Olivia De Havilland aveva 104 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Olivia Addio alla Melania di Via Col Vento. L'attrice Olivia De Havilland aveva 104 anni L'HuffPost Morta OIivia De Havilland a 104 anni, addio alla star di Via col vento

Anche Olivia De Havilland ci dice addio: alla veneranda età di 104 anni, è morta la più longeva star di Hollywood. Una vera leggenda del cinema con una lunghissima filmografia e un ruolo rimasto nella ...

Addio a Kelly Preston. Lutti e inquietanti coincidenze: è la maledizione di John Travolta

La maledizione di John Travolta. I giornali statunitensi, dando la notizia della morte di Kelly Preston, 57 anni, una ragazza della porta accanto che si contendeva con Meg Ryan i ruoli di ingenua nell ...

Anche Olivia De Havilland ci dice addio: alla veneranda età di 104 anni, è morta la più longeva star di Hollywood. Una vera leggenda del cinema con una lunghissima filmografia e un ruolo rimasto nella ...La maledizione di John Travolta. I giornali statunitensi, dando la notizia della morte di Kelly Preston, 57 anni, una ragazza della porta accanto che si contendeva con Meg Ryan i ruoli di ingenua nell ...