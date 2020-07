"Zero morti e tutti muti. Stiamo terrorizzando la gente". Coronavirus, la rabbia di Briatore contro Giuseppe Conte (Di sabato 25 luglio 2020) Tra chi è stato aspramente critico nei confronti del governo per la gestione dell'emergenza Coronavirus, in ogni suo aspetto e sin dal principio, c'è Flavio Briatore. E mister Billionaire, ospite in collegamento a Stasera Italia su Rete 4, torna a confermare tutte le sue critiche. Senza nominarlo, il manager si produce in un'intemerata dalla quale Giuseppe Conte ne esce con le ossa metaforicamente rotte. La domanda è semplice: come andrà questa stagione, questa estate? E Briatore attacca: "Sarà un'estate molto difficile. Noi continuiamo ad avere sui giornali tutti i giorni il problema del Coronavirus anche se oggi in Lombardia non è morto nessuno. E nessuno lo scrive. Se domani decede una persona diranno che i ... Leggi su liberoquotidiano

Tra chi è stato aspramente critico nei confronti del governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, in ogni suo aspetto e sin dal principio, c'è Flavio Briatore. E mister Billionaire, ospite in c ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. I nuovi contagi da Covid-19 in Italia sono 252, di cui 53 in Lombardia, secondo l'ultimo bollettino. Cinque i decess ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. I nuovi contagi da Covid-19 in Italia sono 252, di cui 53 in Lombardia, secondo l'ultimo bollettino. Cinque i decess ...