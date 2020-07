Una vacanza alle terme, per tornare in forma (Di sabato 25 luglio 2020) Siamo rimasti chiusi in casa per mesi, a fare la spola tra divano e frigorifero. Abbiamo cucinato (e mangiato) torte, pani e pizze. Abbiamo sospeso camminate, corse e giri in bicicletta. Così, nella migliore delle ipotesi, abbiamo messo su chili di troppo e perso tono muscolare. E chi è un po’ avanti negli anni, o chi ha a che fare con qualche acciacco o con malattie, non necessariamente gravi, si ritrova con problemi accentuati dalle cattive abitudini prese nella passata quarantena. Una vacanza alle terme può essere l’occasione per dare una svolta a questa situazione. Ci sono offerte e proposte per tutti i gusti e tutte le necessità. Ad Abano, salute a 360° «I due grandi ingredienti per prevenire le malattie oncologiche e cardiovascolari sono una sana alimentazione e un ... Leggi su linkiesta

gevdime : RT @angelicadisogno: - EroticiR : Una vacanza con le corne...#racconto #erotico - jdjongumzidenga : RT @la_peau_douce: La domenica sera di vacanza è una falsa domenica sera, una sfrontata bugiarda di giallo vestita. - yebosfaye : RT @angelicadisogno: - insidelara : RT @chasingthestars: Non andrò mai più in vacanza con chi non mi sa fare una cazzo di foto decente -

Ultime Notizie dalla rete : Una vacanza Case eco-friendly per una vacanza a basso impatto Cose di Casa Manovra di agosto, verso gli sgravi ai neoassunti per 6 mesi

Un pacchetto lavoro che assorbirà circa 13 dei 25 miliardi di nuovo deficit e che potrebbe contenere anche la proroga del bonus da 600 euro per gli stagionali del turismo e i lavoratori dello spettaco ...

5 capi furbi per una valigia intelligente

Sempre la stessa storia: troppi vestiti. Eppure continuiamo a sognare di infilare in un trolley da cabina lo stretto necessario (si fa per dire) per una settimana di vacanza. Oggi più che mai, meglio ...

Un pacchetto lavoro che assorbirà circa 13 dei 25 miliardi di nuovo deficit e che potrebbe contenere anche la proroga del bonus da 600 euro per gli stagionali del turismo e i lavoratori dello spettaco ...Sempre la stessa storia: troppi vestiti. Eppure continuiamo a sognare di infilare in un trolley da cabina lo stretto necessario (si fa per dire) per una settimana di vacanza. Oggi più che mai, meglio ...