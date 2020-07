Spal-Torino: probabili formazioni (Di sabato 25 luglio 2020) Spal-Torino è uno dei match della 36a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 19.30 di domenica 26 luglio direttamente dallo stadio Mazza in Ferrara. Spal che è condannata alla Serie B; gli uomini di Di Biagio salutano la Serie A dopo due stagioni. Stagione anche sfortunata quella della Spal che per molto tempo ha dovuto fare a meno di uomini importanti come Fares e D’Alessandro. Senza dimenticare i continui infortuni che hanno tenuto fuori per mesi Federico Di Francesco tornato solo settimana scorsa in gruppo. Dovrebbe restare fuori Petagna, ormai promesso sposo del Napoli, per fare posto a Cerri. A centrocampo confermato Dabo ormai perno della squadra. Il Torino invece con una serie di buoni risultati si è assicurato la ... Leggi su sport.periodicodaily

