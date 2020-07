Sorrento, torna l’incubo covid dopo tre mesi (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sorrento e Castellammare di Stabia che da mesi erano a tutti gli effetti città covid-Free, in sostanza, senza casi di contagiati e positivi, tornano a tremare dopo la scoperta di nuovi casi. È un uomo di 65 anni ad essere risultato positivo al Coronavirus a Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo ha cercato di rassicurare i concittadini sostenendo che l’uomo “sta bene ed attualmente è in quarantena nella sua abitazione. Sono stati già attivati i consueti controlli sulle persone entrate in contatto con l’uomo, che vive da solo e non lavora”. A Castellammare, invece, è stata contagiata una 26enne operatrice socio-sanitaria. “La ragazza – sottolinea il primo cittadino Gaetano ... Leggi su anteprima24

