Sarri Juventus, senti Tacconi: “Contano i trofei, non il bel gioco” (Di sabato 25 luglio 2020) Sarri Juventus – Stefano Tacconi ha parlato della stagione di della squadra bianconera tramite i microfoni di Tuttomercatoweb e ne ha approfittato per difendere l’operato del tecnico toscano. Secondo l’ex portiere, le critiche sono insensate perché la mentalità della squadra di Andrea Agnelli resta quella di vincere i trofei. Inoltre, la stagione non è giudicabile dopo l’emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus. Juventus: un ex bianconero difende Sarri Stefano Tacconi ha poi confermato che la responsabilità è maggiormente dei calciatori che scendono in campo, i quali, se intelligenti, possono dare una grande mano al mister. Le parole: “Dopo tre mesi sul divano questa situazione era ... Leggi su juvedipendenza

