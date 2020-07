Ritorno in Premier o permanenza in Italia? Inter, lasciar andare Sanchez sarebbe un errore imperdonabile (Di sabato 25 luglio 2020) In casa Inter c'è da risolvere la delicata questione di Alexis Sanchez. Il cileno, arrivato la scorsa estate in prestito dal Manchester United, resterà in nerazzurro almeno fino al 5 agosto, quando la squadra di Antonio Conte affronterà il Getafe nella gara secca valida per gli ottavi di finale di Europa League. Dalle parti di Via della Liberazione sono al lavoro per prolungare la permanenza del gioiello di Tacopilla almeno fino alla fine della stagione sportiva, ma dallo United non sembrano... Leggi su 90min

Euseb53 : @petergomezblog @Pianoplayer86 Allora il premier olandese #rutte tutto minuscolo, che cosa festeggiava al ritorno d… - CalcioJcom : New post: Ramsey addio Juve, il gallese verso il ritorno in Premier: Rabiot invece… - morame57 : RT @DanVMor: Ho scritto del ritorno in Premier League del Leeds dopo 16 lunghissimi anni tra inferno e purgatorio. Che significa ovviamente… - Franco32656300 : Il circo di #MatteoRenzi fa tappa a Scauri per la presentazione del libro «La mossa del cavallo». L’ex premier anco… - framis74 : RT @DanVMor: Ho scritto del ritorno in Premier League del Leeds dopo 16 lunghissimi anni tra inferno e purgatorio. Che significa ovviamente… -