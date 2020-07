Reazione a Catena, puntata 25 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di sabato 25 luglio 2020) Reazione a Catena, puntata 25 luglio 2020: si è appena conclusa una nuova puntata della trasmissione boom di ascolti di Rai1 con in sella Marco Liorni, confermato quest’anno alla conduzione. La trasmissione di Rai1 che come sappiamo si fonda sul gioco squadre che devono conquistare il montepremi tramite diversi giochi di parole, anche oggi 25/07/2020 in onda nella puntata condotta Marco Liorni su Rai1, ha promesso e mantenuto le attese. Il preserale di Rai1 Reazione a Catena ha appena terminato di trasmettere emozioni. Ma che cosa è accaduto proprio in questi attimi nel finale del programma? Chi si è portato in testa ed ha vinto la ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 25 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - itslumendes : reazione a catena >>> l’eredità - Pin_MB2 : Prima o poi riuscirò a non confondere gli # di reazione a catena e techetechete, ma non è questo il giorno - LinkaTv : E' iniziato Reazione a catena su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - arcafab : RT @bubinoblog: MARCO LIORNI: IL BOOM DI REAZIONE A CATENA (OLTRE IL 24%) E LA RICONFERMA DI ITALIA SÌ -