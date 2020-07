Milano, sparatoria in un supermercato: ferita una bambina di 5 anni (Di sabato 25 luglio 2020) . Il responsabile è stato immediatamente arrestato dopo il tentativo di fuga Una rapina all’interno di un supermercato nel milanese ha rischiato di finire in tragedia. A Cormano, un uomo di 64 anni, italiano, ha fatto irruzione armato con una pistola per portar via gli … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

