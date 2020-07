Lite Comune – Parrocchia San Modesto, Boccalone: “Ente manca di rispetto ai creditori” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo la comunicazione del Comune di Benevento, con la quale si contestava la fondatezza delle rivendicazioni che la Parrocchia San Modesto aveva contemplato in una diffida rivolta all’Ente, arriva a strettissimo giro la risposta del legale della Parrocchia Luigi Boccalone. Di seguito la nota di Boccalone indirizzata al Comune di Benevento e, in particolare, ai dirigenti Vincenzo Catalano (Avvocatura) e Raffaele Ambrosio (Gestione Economica): “Egregio AVVOCATO, la presente per contestare quanto assunto nella Sua nota firmata anche dal dr. Ambrosio – Dirigente Finanze e a prescindere da quanto attestato dal Segretario Generale con nota dell’ì8.7.2019. La mia cliente nella diffida ... Leggi su anteprima24

armido : RT @qn_lanazione: 'Scriva se aspetta un figlio'. Lite sul modulo del Comune di #Prato per i neoassunti, la difesa dell'ente: 'E' una tutela… - qn_lanazione : 'Scriva se aspetta un figlio'. Lite sul modulo del Comune di #Prato per i neoassunti, la difesa dell'ente: 'E' una… - nuccia20 : RT @Animal_Genocide: Lanciò e uccise il cane dal balcone di casa durante una lite con i genitori, arrestato. Domiciliari per un 26 enne di… - danielarom12570 : RT @Animal_Genocide: Lanciò e uccise il cane dal balcone di casa durante una lite con i genitori, arrestato. Domiciliari per un 26 enne di… - AngelaVillani9 : RT @Animal_Genocide: Lanciò e uccise il cane dal balcone di casa durante una lite con i genitori, arrestato. Domiciliari per un 26 enne di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Comune "Scriva se aspetta un figlio". Lite sul modulo del Comune per i neoassunti La Nazione Ubriachi e litigiosi: in via Garibaldi e nel Montanara due interventi della Polizia e tre denunce

Nel corso della serata di ieri i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in due casi di liti tra stranieri in città, denunciando tre persone ed elevando due sanzioni per ubriachezza molesta. In via ...

"Scriva se aspetta un figlio" Lite sul modulo del Comune

Il "questionario" sottoposto ai 21 amministrativi neoassunti diventa un caso. Sindacati e Lega: "Discriminatorio". Il Comune si difende ma lo modifica.

Nel corso della serata di ieri i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in due casi di liti tra stranieri in città, denunciando tre persone ed elevando due sanzioni per ubriachezza molesta. In via ...Il "questionario" sottoposto ai 21 amministrativi neoassunti diventa un caso. Sindacati e Lega: "Discriminatorio". Il Comune si difende ma lo modifica.