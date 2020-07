Juve, il muro è crollato: il ko di Chiellini pesa moltissimo (Di sabato 25 luglio 2020) Juve, il muro è crollato: il ko di Chiellini pesa moltissimo. La squadra ancora non ha recepito tutte le idee del tecnico Sembrano essere lontani i tempi in cui la difesa della Juventus era chiusa a tripla mandata. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza tutte le difficoltà della compagine bianconera. Il ko di Chiellini – si legge – pesa moltissimo. Bonucci è stato troppo utilizzato e la squadra non ha recepito le idee del mister. Le uniche note liete riguardano il recupero di Demiral e la crescita di De Ligt. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

