Intesa-Ubi: rinvio per memorie, fonti 'iniziativa giudiziaria di mero disturbo' (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Nel corso dell'udienza che si è tenuta ieri avanti al tribunale di Milano, Ubi, per il tramite dei propri avvocati, ha chiesto di poter disporre di termini (che scadranno a novembre 2020) per nuove memorie. "In questo modo - affermano fonti vicine ad Intesa Sanpaolo - ogni discussione sull'azione di Ubi è stata rinviata ad un momento di molto successivo alla conclusione dell'offerta, che potrà quindi proseguire e concludersi senza ostacoli. Risulta, quindi, confermata la finalità di mero disturbo dell'iniziativa giudiziaria che la stessa Ubi, con la richiesta di rinvio, ha riconosciuto essere velleitaria e non in grado di impedire la conclusione dell'offerta". Leggi su liberoquotidiano

