Inter Sanchez, serve l’offerta adeguata per convincere lo United (Di sabato 25 luglio 2020) Inter Sanchez, serve l’offerta adeguata per convincere lo United. Al momento i red devils non cambiano idea Il Manchester United non è convinto delle richieste dell’Inter. I Red Devils – come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com – non cambiano idea e sono intenzionati a lasciare Alexis Sanchez a Milano soltanto entro il 5 agosto. L’Inter dovrà dunque tentare di acquistare il cileno entro questa data per poterlo avere a disposizione anche in chiave Europa League, altrimenti il prestito difficilmente verrà prolungato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

