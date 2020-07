Inter, 3000 presenze in Serie A: è record assoluto (Di sabato 25 luglio 2020) L’Inter ha disputato la gara numero 3000 in Serie A: i nerazzurri sono gli unici ad averle disputate tutte dal 1929 L’Inter festeggia la gara numero 3000 in Serie A, in occasione dell’impegno del Ferraris contro il Genoa per la 36a giornata di campionato. I nerazzurri sono gli unici ad aver disputato tutte le partite dal 1929, anno in cui la competizione nazionale è stata organizzata a girone unico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Inter 3000 CdS – Traguardo storico per l’Inter: 3000 partite in Serie A, nessuno come i nerazzurri passioneinter.com Genoa-Inter: i nerazzurri questa sera disputeranno la partita numero 3000 in...

