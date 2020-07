Infortunio Mbappè, si temono almeno 14 giorni di stop: proverà a essere in panchina contro l’Atalanta (Di sabato 25 luglio 2020) Nella serata di ieri il PSG si è portato a casa la Coppa di Francia, ma ad un prezzo altissimo. La formazione francese ha perso per Infortunio Kylian Mbappè, falciato da un’entrata killer di Perrin. “Non penso sia rotta”, ha confessato lo stesso calciatore al presidente francese Macron prima di dirigersi all’ospedale. E così sembra. Dai primi esami si parla di una forte distorsione alla caviglia, per la quale dovrà stare fermo minimo 14 giorni. Il calciatore proverà comunque ad essere in panchina contro l’Atalanta per la sfida di Champions League. L'articolo Infortunio Mbappè, si temono almeno 14 giorni di stop: proverà a ... Leggi su sportfair

MCriscitiello : Fallo bruttissimo su @KMbappe uscito per infortunio. Segui la finale di coppa di Francia in esclusiva su SportItali… - DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - SkySport : Infortunio per Mbappé in Psg-Saint Etienne: rissa in finale di Coppa di Francia. FOTO - Pall_Gonfiato : #ThiagoSilva ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa di Francia del #PSG - Mediagol : #VIDEO #PSG-#SaintEtienne, Tuchel e l’infortunio di Mbappé: “Sono senza parole, Kylian…” -

