Il Sassuolo fa 4 gol ma vince 2-0 il Napoli: Gattuso ringrazia Hysaj, Allan e… il VAR (Di sabato 25 luglio 2020) Una partita pazza, sei gol realizzati ma solo due convalidati, quelli con cui il Napoli riesce a superare il Sassuolo nella curiosa notte del San Paolo. Una partita più unica che rara, con un poker annullato ai neroverdi dal VAR per fuorigioco, un bottino di reti che avrebbe permesso alla squadra di De Zerbi di tornare a casa con i tre punti. Francesco Pecoraro/Getty ImagesNiente da fare però per Caputo e compagni, stesi dal primo gol in Serie A di Hysaj e dal sigillo di Allan nel finale, che già all’andata aveva fatto male al Sassuolo. Una partita strana, sbloccata in avvio dagli azzurri ma dominata nel primo tempo dai neroverdi, capaci di mettere a fuoco e fiamme la difesa guidata da Koulibaly. Djuricic trova due volte la via della rete, ma il VAR annulla per offside. ... Leggi su sportfair

