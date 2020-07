Griglia di partenza Moto2 GP Andalusia 2020: risultati qualifiche, pole di Bezzecchi (Di sabato 25 luglio 2020) La Griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia 2020 di Moto 2. pole position per l’italiano Marco Bezzecchi (Sky VR46), che taglia il traguardo in 1’41″728 e ottiene la sua prima pole position in Moto2. Completano la prima fila Sam Lowes (1’41″765) e l’altro italiano Enea Bastianini (1’41″845). Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, Luca Marini scatterà dalla quinta casella, Nicolò Bulega partirà ottavo, Fabio Di Gianantonio undicesimo, Lorenzo Baldassarri sedicesimo e Simone Corsi diciassettesimo. Griglia DI partenza – GRAN PREMIO DI Andalusia ... Leggi su sportface

