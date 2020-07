Genoa – Inter – La sfida dei rigori – Highlights andata (Di sabato 25 luglio 2020) Genoa Inter è la partita delle 19.30 in programma oggi, sabato 25 Luglio, valida per la 36° giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/20. Il Genoa è attualmente quartultimo in classifica con 4 punti di vantaggio sul Lecce, attuale terzultima e ultima delle retrocesse (SPAL e Brescia sono già in Serie B). Con una vittoria l’Inter riconquisterebbe il secondo posto in classifica, distante due punti e occupato dall’Atalanta, che ha pareggiato ieri a San Siro contro il Milan. Genoa – Inter La sfida dei rigori La partita mette di fronte la squadra che ha calciato più rigori in questa stagione, il Genoa, con 16 tiri dal dischetto, e quella che ne ha subiti di meno, ... Leggi su giornal

Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - SteBlackRun : che Genoa-Inter sarà una partita indegna anche per il CSI a 7 la domenica mattina nella nebbia di novembre con gent… - facciacalcio : Francesco Dell’Anno e Roberto Onorati durante una sfida tra Genoa e Inter - FootStatsCalcio : Alla vigilia della 36esima di #SerieA il #Genoa ha calciato 16 rigori in campionato, l'#Inter s'è vista fischiare c… - zazoomblog : Diretta Genoa-Inter ore 19.30: probabili formazioni come vederla in tv e in streaming - #Diretta #Genoa-Inter #19.… -