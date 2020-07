Furgone in fiamme a Contrada nella notte, indagini in corso (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – Sono in corso accertamenti per per l’incendio divampato questa notte a Contrada. Le fiamme, di probabile natura dolosa, hanno interessato un Furgone parcheggiato in via Sant’Agata. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Baiano, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rispettivamente provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini e a domare le fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

