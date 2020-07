Formula 1, critiche pungenti all’indirizzo della Ferrari: “neanche Hamilton vincerebbe con quella macchina” (Di sabato 25 luglio 2020) Il momento che sta vivendo la Ferrari è davvero delicato, il team di Maranello non riesce a lottare per le posizioni di vertice, anzi nell’ultimo Gran Premio d’Ungheria Leclerc e Vettel sono stati addirittura doppiati da Hamilton. Bryn Lennon/Getty ImagesUna situazione paradossale, commentata ai microfoni di Sky Deutschland da Norbert Haug, ex capo della Mercedes: “Leclerc non è stato certamente migliore in passato di quanto non abbia fatto vedere nelle ultime gare. Sebastian può resistergli ed essere quantomeno alla pari con lui. Deve solo far vedere di saper concretizzare quello che la macchina gli offre. Neanche Lewis Hamilton, se fosse ora in Ferrari, sarebbe un pilota vincente“.L'articolo Formula 1, ... Leggi su sportfair

UgoBaroni : RT @CorSport: #F1 #Mercedes, #Wolff: “Le critiche della #Ferrari al regolamento sono una c...” - lillydessi : F1 Mercedes, Wolff: “Le critiche della Ferrari al regolamento sono una c...” - Corriere dello Sport - Fprime86 : RT @CorSport: #F1 #Mercedes, #Wolff: “Le critiche della #Ferrari al regolamento sono una c...” - CorSport : #F1 #Mercedes, #Wolff: “Le critiche della #Ferrari al regolamento sono una c...” - sportface2016 : #Formula1, l'attacco di Toto #Wolff alla #Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Formula critiche Formula 1, critiche pungenti all’indirizzo della Ferrari: “neanche Hamilton vincerebbe con que ... SportFair Formula 1 Imola. Da Costa ai trionfi di Schumacher, una città in rosso

AMERICHE ESCLUSE - Nell’annunciare le nuove tappe del Mondiale 2020, la Formula 1 ha preso atto che non sarà possibile organizzare gare in Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti per il campionato in c ...

GP Imola torna in Formula 1: la mitica pole di Schumacher nel 2006 – Video

Leggi anche – Formula 1, GP Imola nel calendario 2020: c’è la data ufficiale. F1, GP Imola, il video della pole del record di Schumacher. “Sono un po’ scosso – ha aggiunto Montezemolo a caldo – il ris ...

AMERICHE ESCLUSE - Nell’annunciare le nuove tappe del Mondiale 2020, la Formula 1 ha preso atto che non sarà possibile organizzare gare in Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti per il campionato in c ...Leggi anche – Formula 1, GP Imola nel calendario 2020: c’è la data ufficiale. F1, GP Imola, il video della pole del record di Schumacher. “Sono un po’ scosso – ha aggiunto Montezemolo a caldo – il ris ...