FORMAZIONI Genoa Inter: Moses titolare, tanti giovani per Nicola (Di sabato 25 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Genoa Inter Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa-Inter, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/2020. Genoa (4-4-2) – Perin; Zapata, Romero, Goldaniga, Criscito; Rovella, Behrami, Jagiello, Ankersen; Favilli, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola. Inter (3-4-1-2) – Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

