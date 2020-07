Fontana indagato, tutte le accuse: dalla frode al bonifico dalla Svizzera (Di domenica 26 luglio 2020) frode in pubbliche forniture: dei 75mila camici, previsti dal contratto tra la Regione Lombardia e la Dama, e sui quali l?amministrazione contava in un momento di emergenza, ne sono arrivati... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : Attilio Fontana ”indagato” perché un’azienda ha regalato migliaia di camici ai medici lombardi. Ma vi pare normale… - matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - reportrai3 : Per la vicenda dei camici, scoperta da #Report, risulta ufficialmente indagato il presidente della Lombardia Attili… - paolamorellato : RT @ElisabettaGall7: Attilio #Fontana indagato (senza virgolette) perché: 1) permise che la regione che presiede desse un appalto da 513.0… - luca_catone : RT @GianniTonelli: Matteo Salvini Fontana INDAGATO e diffamato per una donazione di migliaia di camici agli ospedali lombardi Zingaretti, P… -