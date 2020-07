“Fai troppo poco sesso”. Insulti ad una consigliera comunale (Di domenica 26 luglio 2020) La consigliera comunale di Tricase (Lecce), Francesca Sodero, ha querelato il collega Vito Zocco per Insulti sessisti nei suoi confronti Difficile per una donna lavorare in politica, soprattutto se vittima da anni di offese sessiste. E’ il caso di Francesca Sodero, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Tricase (Lecce), che ha deciso di querelare … L'articolo “Fai troppo poco sesso”. Insulti ad una consigliera comunale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

