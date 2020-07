Entrata killer ai danni di Mbappè durante la finale di Coppa di Francia – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Nato a Saint-Etienne, Loïc Perrin è stato una bandiera della squadra della sua città. Il difensore, che del Saint-Etienne è stato capitano di lungo corso, ha concluso la sua carriera nel peggiore dei modi. Un cartellino rosso dopo 30′ per una Entrata ai limiti del codice penale ai danni dell’attaccante PSG Kylian Mbappé durante la … L'articolo Entrata killer ai danni di Mbappè durante la finale di Coppa di Francia – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

GoalItalia : Guaio per il PSG: #Mbappé infortunato a tre settimane dall'Atalanta ?? - Davide1926___ : RT @antonio_gaito: Entrata killer su Mbappè, fuori in lacrime. La fortuna dell’Atalanta, dopo il girone ed aver pescato tra le prime il Val… - pauloflorenz : Ma per l’entrata killer su #Mbappè non c’è la galera? #psgsaintetienne #PSG - Rafa7227 : RT @CalcioPillole: Entrata killer di #Perrin su #Mbappe e rissa furibonda in campo in #PSGASSE. L’attaccante francese, uscito in lacrime e… - carlopao86 : RT @CalcioPillole: Entrata killer di #Perrin su #Mbappe e rissa furibonda in campo in #PSGASSE. L’attaccante francese, uscito in lacrime e… -