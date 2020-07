Alloggi ERP a Pisa. Conti: entro fine anno consegneremo oltre 80 alloggi recuperati (Di sabato 25 luglio 2020) “L’edilizia popolare – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – è sempre stata per la nostra Amministrazione una priorità in cui abbiamo investito risorse importanti, portando avanti un’attività a tutto campo che va dalle manutenzioni del patrimonio ERP alla realizzazione di nuove costruzioni. Dopo aver annunciato lo scorso anno presentando la variazione di Bilancio che ha stanziato 1 milione e 850 mila euro, nel 2020 abbiamo dato il via a cantieri in tutti i quartieri della città. Un intervento voluto dal Comune per ristrutturare i vecchi alloggi Apes inutilizzati da anni, per i quali non esistevano altri tipi di finanziamento. entro fine anno saremo in grado di consegnare alle famiglie ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Alloggi ERP Alloggi Erp, Unione Inquilini: "Bando illegittimo, assistenza sospesa!" PisaToday ERP - Aggiornamento schema e modulo di domanda

Si pubblicano lo schema tipo di "Bando di concorso" e di "Modulo di domanda", modificati e aggiornati, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (BURC n.67 del 6/7/2020).

Politiche della casa, assessore Salute: "I candidati come Ginefra evitino populismi illudendo i cittadini"

“I candidati alle prossimi elezioni comunali evitino populismi sul settore Politiche della Casa del Comune”. Non ci sta l'asssessore Maria Rita Salute alle critiche provenute dal candidato consigliere ...

