Uomini e Donne, Alessandro Graziani, colpo di scena: si è fidanzato con una nota sportiva (Di venerdì 24 luglio 2020) Alessandro Graziani, dopo essersi avvicinato a Serena Enardu a Temptation Island e aver corteggiato Giovanna Abate a Uomini e Donne – la tronista però ha scelto Sammy Hassan -, ha ritrovato il sorriso al fianco di una nota sportiva, Letizia Paternoster. Si tratta di una ciclista e pistard originaria del Trentino, nata a Cles il … L'articolo Uomini e Donne, Alessandro Graziani, colpo di scena: si è fidanzato con una nota sportiva proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

