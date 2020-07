Spree: il trailer dell'horror satirico con la star di Stranger Things Joe Keery (Di venerdì 24 luglio 2020) È uscito il primo trailer di Spree, film satirico presentato al Sundance e con la star di Stranger Things Joe Keery nel ruolo principale. È uscito il primo trailer di Spree, horror satirico presentato al Sundance e con Joe Keery nel ruolo principale. L'attore, noto al grande pubblico per la sua performance nei panni di Steve Harrington in Stranger Things, interpreta Kurt Kunkle, un giovane psicopatico che, nel tentativo di diventare una star sui social, installa delle telecamere per fare livestream nella propria auto, usata per un servizio tipo Uber, e comincia a uccidere i passeggeri in diretta. Presenti ... Leggi su movieplayer

