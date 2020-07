Spadafora apre ai tifosi sugli spalti, "a settembre torna il pubblico" (Di venerdì 24 luglio 2020) "Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore": è l'apertura del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Il mio auspicio", ha spiegato in un'intervista al Giornale radio Rai (Gr1), "è di portare la riforma all'ultimo Consiglio dei ministri prima della breve pausa che faremo a metà agosto. La cosa più importante riguarderà sicuramente i lavoratori sportivi, cioè la possibilità che tutti coloro che lavorano nel modo dello sport abbiano tutele, ma poi abbiamo una migliore definizione della governante tra Coni, sport ... Leggi su agi

