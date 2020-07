Scontri con antagonisti No Tav, agenti feriti (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 24 LUG - Tensioni in Val Susa, dove da questa mattina le forze dell'ordine sono impegnate a liberare dalle barricate No Tav il sentiero Gallo-Romano, località 'Mulini', in prossimità ... Leggi su corrieredellosport

