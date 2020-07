Recovery Fund, la strada per il Next Generation Eu è lunga ma l’Europa si presenta forte e unita (Di venerdì 24 luglio 2020) di Maurizio Donini L’accordo imposto dal ticket Merkel-Macron ai 27 è un grande successo della comunità europea, ma la materia viene trattata in maniera decisamente approssimativa e ‘sentimentale’, in una specie di guerra tra fazioni, dall’opinione pubblica. In realtà si tratta di materia strettamente tecnica, e risulta difficile pensare che il 90% dei commentatori sui social abbia la minima conoscenza dei meccanismi di bilancio europei, per non dire di macroeconomia. Iniziamo dai dati di pubblico dominio, se il saldo è rimasto fermo a 750 mld, le pro-quota sono diventate di 360 mld di grants (prestiti) e 390 mld di loans (sussidi). La seconda cifra non è casuale e porta la soglia dei sussidi ‘a fondo perduto’ sotto la soglia psicologica dei 400 mld lenendo le sensibilità dei ‘frugali’. La cifra ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - AnnalisaChirico : Il Pd pone tema serio: le risorse Mes arriverebbero già quest’anno e sn sottoposte a meno condizionalità rispetto a… - federicodefalco : RT @Phastidio: Qui Perotti e @Tboeri spiegano la questione del PNR italiano, che sui social ha creato un flame pavloviano piuttosto demenzi… - Ombrett28088811 : RT @Capezzone: +++La supersintesi di Giuditta+++ Nel 2021 il Pd avrà da gestire un numero di candidati/aspiranti alla presidenza della Repu… -