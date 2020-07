Per non offendere nessuno, ora i Redskins si chiamano Washington Football Team (Di venerdì 24 luglio 2020) In attesa di scegliere un nuovo nome che non offenda nessuna minoranza e funzioni anche da un punto di vista commerciale, quelli una volta noti al mondo come Redkins per quest’anno si chiameranno Washington Football Team. “La decisione di utilizzare questo nome “neutro” – spiega la dirigenza – consente alla franchigia di intraprendere “un processo di branding approfondito includendo correttamente i contributi di giocatori, ex studenti, tifosi, community e sponsor”. Non è mica una cosa banale dare un nuovo nome ad un club così glorioso e miliardario. Washington manterrà i suoi colori sociali, bordeaux e oro, ma sostituirà il logo con testa dei nativi americani sui caschi con il semplice numero di maglia dei giocatori. Tutti i riferimenti al nome ... Leggi su ilnapolista

Il Recovery Fund dovrà essere approvato da 27 parlamenti

Nel suo ultimo editoriale sul Corriere della sera, il senatore a vita Mario Monti, commentatore tra i più entusiasti dell'accordo raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund, fa notare – unico in Italia – ...

Delitto Sacchi, la madre di Valerio: «Giusto denunciare mio figlio»

Nove mesi fa Giovanna Proietti ha contributo a far arrestare suo figlio, Valerio Del Grosso, il 21enne che ha ucciso Luca Sacchi, 24 anni, davanti alla fidanzata Anastasiya la notte del 23 ottobre del ...

