Niente accordo tra Sipremix e Limatola, il Benevento5 prende il titolo e va in B (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E' periodo di salti di categoria a Benevento ma questa gioia non riguarda solo la squadra più nota, quella di mister Inzaghi che ha tagliato il traguardo con l'approdo in Serie A già da qualche settimana. Ora tocca al Benevento5 poter festeggiare la Serie B. Un torneo di prestigio per la formazione sannita che ha acquisito il titolo del Limatola, dopo che quest'ultima non ha chiuso l'accordo con con Sipremix, proprietaria del titolo, che avrebbe garantito iscrizione e gestione economica del club. Un'occasione troppo grande per i beneventani che non se la sono lasciata scappare. La compagine da affidare a mister Breglia sta prendendo velocemente forma, la società non ...

