Milano, sparatoria in pieno giorno: ferita una bambina di 4 anni e una guardia giurata (Di venerdì 24 luglio 2020) Paura a Milano. In pieno giorno, verso le 17.30 di venerdì pomeriggio, a Cormano si è verificata una rapina con sparatoria. È accaduto al supermercato Eurospin della cittadina alle porte del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri un rapinatore ha esploso due colpi di arma da fuoco a terra per coprirsi la fuga. I proiettili, rimbalzando, hanno però colpito di striscio una bambina di 4 anni e una guardia giurata. I due sono rimasti lievemente feriti. Lui è stato colpito alla gamba, lei a una caviglia. Nel frattempo i carabinieri sono alla ricerca del malvivente fuggito subito dopo l'accaduto. Leggi su liberoquotidiano

