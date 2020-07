Milan-Atalanta, Gasperini: “Mi dispiace tanto per l’infortunio di Mbappè” (Di sabato 25 luglio 2020) “Potevamo vincerla, ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite, la lucidità e la freddezza non è la stessa dopo tutte queste sfide consecutive. La squadra è stata brava, è andata sotto ed è andata vicino dal vincerla. Non sono deluso di questo risultato”. Lo ha affermato l’allenatore dell‘Atalanta Gian Piero Gasperini al termine del pareggio per 1-1 in casa del Milan: “In questo momento le prestazioni della difesa sono migliorate moltissimo – commenta il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – i centrali stanno facendo una serie di partite notevoli e oggi non era facile contro l’attacco del Milan. E’ la base per reggere forte l’urto di una squadra contro il Psg”. E proprio in ... Leggi su sportface

