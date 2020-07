L’indice Rt medio è 0,95, i nuovi dati del monitoraggio dell’Iss (Di venerdì 24 luglio 2020) L’indice di contagiosità Regione per Regione: l’Rt (ex R0) sul territorio italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Con l’inizio della fase 2 gli occhi degli esperti sono puntati sul famoso R0 (o Rt, come sarebbe più corretto chiamarlo), ossia l’indice di contagiosità. Sarà quello a stabilire se, come, quando riaprire o addirittura se tornare a chiudere. L’indice di contagiosità Rt (ex R0) Regione per Regione I dati certificati che abbiamo a disposizione sono quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stime del 24 luglio, che fanno riferimento alla settimana dal 12 al 17 luglio, si registra un lieve decremento dell’indice Rt nazionale (0,95) anche se il suo intervallo di confidenza minore è inferiore a 1. ... Leggi su newsmondo

