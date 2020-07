L’epidemia di polmonite misteriosa in Kazakistan potrebbe essere coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) Uno scoppio inspiegabile di polmonite in Kazakistan è probabilmente dovuto al nuovo coronavirus COVID-19, ha detto venerdì scorso un alto funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell’OMS, Michael Ryan, ha dichiarato in un briefing online di Ginevra che egli ritiene che i casi “semplicemente non sono stati diagnosticati correttamente”. La traiettoria ascendente di COVID-19 nel paese sosterrebbe questo, Ryan ha aggiunto. Giovedì, l’ambasciata cinese in Kazakistan ha avvertito i suoi cittadini di un ceppo mortale non identificato di polmonite, dopo un “significativo” aumento dei casi a giugno. Inizialmente, la dichiarazione rilasciata attraverso il suo ... Leggi su notizieora

