Lazio in Champions dopo 13 anni: cos’è cambiato dall’ultima volta? Inzaghi e Tare in campo, Luis Alberto a scuola [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) La Lazio torna in Champions dopo 13 anni. A dire il vero bisognerà vedere in che posizione si piazzerà alla fine la squadra di Simone Inzaghi perché c’è una remotissima possibilità che la quarta non acceda alla massima competizione europea per club (qualora il Napoli vinca la Champions in questa stagione e la Roma l’Europa League). Tredici lunghissimi anni dicevamo, perché l’ultima volta che i biancocelesti si erano confrontati con le big europee era la stagione 2007/2008, dopo la qualificazione ottenuta nel campionato precedente. Epoche diverse. In questa stagione la Lazio ha addirittura accarezzato il sogno scudetto. E chissà come sarebbe andata ... Leggi su calcioweb.eu

