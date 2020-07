La Francia in Libia e l'importanza dell'onestà (Di venerdì 24 luglio 2020) (Questo post è scritto insieme a Federica Saini Fasanotti)Nell’edizione del luglio 2020, nella rivista on-line del think-tank americano “Atlantic Council”, l’ex ministro francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau, ha pubblicato un articolo molto discutibile, intitolato: “Turchia e Occidente: con amici come questi”. In esso la politica francese attacca pesantemente l’operato turco non solo in Libia, ma anche in tutta l’area del Mediterraneo.Come esempio veniva riportato lo scomodo incidente navale dello scorso giugno, quando una nave da guerra turca è intervenuta a protezione di un cargo battente bandiera della Tanzania che era stato bloccato da una fregata francese attiva nell’area mediterranea dell’ “Operazione Irini”, nata la ... Leggi su huffingtonpost

GiDiFenza : Francia. Libia. Onestà. Trova l’errore... - HuffPostItalia : La Francia in Libia e l'importanza dell'onestà - Luisa33546687 : E' proprio vero che essere presidente in occidente, non è un biglietto da visita di intelligenza. Ma se la prima na… - chbson2 : @BottaMktg Si la Francia con la Libia ci ha fatto danni enormi . Ai tempo con il governicchio di B. Mi auguro che q… - RobertoBonfatt1 : Grandi manovre militari sono in corso in Libia per preparare un piano strategico per la possibile grande battaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Libia Guerra alle porte in Libia? Perché la Turchia è un problema per la Francia Formiche.net La Francia in Libia e l'importanza dell'onestà

Nell’edizione del luglio 2020, nella rivista on-line del think-tank americano “Atlantic Council”, l’ex ministro francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau, ha pubblicato un articolo molto discut ...

Eni e l'autolesionismo della nostra magistratura

È un paradosso tutto italiano e va in scena nelle aule del Tribunale di Milano. La richiesta di condanna a 8 anni dell'ad di Eni Claudio Descalzi per le presunte tangenti pagate da Eni e Shell in Nige ...

Nell’edizione del luglio 2020, nella rivista on-line del think-tank americano “Atlantic Council”, l’ex ministro francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau, ha pubblicato un articolo molto discut ...È un paradosso tutto italiano e va in scena nelle aule del Tribunale di Milano. La richiesta di condanna a 8 anni dell'ad di Eni Claudio Descalzi per le presunte tangenti pagate da Eni e Shell in Nige ...