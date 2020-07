Klopp: «Lampard? Deve imparare ancora tanto, ma è giovane» (Di venerdì 24 luglio 2020) Jurgen Klopp ha parlato di Frank Lampard dopo averlo battuto nell’ultimo turno di Premier League: le sue parole Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo turno di Premier League. Il tecnico tedesco è tornato sul duello vinto contro il Chelsea di Frank Lampard. Le sue parole. «Lampard Deve imparare a farla finita subito dopo il fischio finale. E lui non lo ha fatto. Sinceramente, non va bene. Ha ancora molto da apprendere dato che è allenatore ancora giovane. Quello che ha detto in campo non è un problema, anzi lo capisco, capita che ci sia della tensione. Non mi va bene , invece, che dopo la fine della partita non sia stato capace di chiudere il libro o ... Leggi su calcionews24

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il duro faccia a faccia di mercoledì durante la sfida di Premier League tra Liverpool e Chelsea, il tecnico dei Blues Frank Lampard fa dietrofront e chiede scusa al collega ...

LONDRA (INGHILTERRA) - Frank Lampard sa di aver esagerato. Mea culpa del tecnico del Chelsea, a muso duro contro Jurgen Klopp durante la sfida di mercoledì ad Anfield dopo una punizione assegnata ai ...

