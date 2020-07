Jovic, il Napoli si tira fuori: in vantaggio il Monaco (Di venerdì 24 luglio 2020) Con l'affare Osimhem ad un passo il Napoli si è defilato nella caccia a Luka Jovic. L'attaccante piace al Milan, ma secondo quanto scrive Marca in prima fila per Jovic ci sarebbe il Monaco. Leggi su tuttonapoli

AlfredoPedulla : Parlare di #Jovic ora che il #Napoli non molla e mai ha mollato per #Osimhen sarebbe come pensare alla settimana bi… - cn1926it : Dall’Inghilterra- Il #Newcastle prepara l’assalto a Luka #Jovic: piaceva anche al #Napoli - RY8113 : @Angelo69180228 @lnufscn Spero arrivino Boga,Jovic,Dier,Rhamani,Tagliafico e non arrivi Osimhen perché con il Napol… - infoitsport : Pedullà: 'Osimhen al Napoli, dopo le curve arriva il rettilineo! Dal Liverpool a Jovic, hanno detto di tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Jovic Napoli Napoli, l’Herta Berlino su Jovic: il serbo può sostituire Piatek Il Mattino Jovic, il Napoli si tira fuori: in vantaggio il Monaco

Con l'affare Osimhem ad un passo il Napoli si è defilato nella caccia a Luka Jovic. L'attaccante piace al Milan, ma secondo quanto scrive Marca in prima fila per Jovic ci sarebbe il Monaco. Ma dall'In ...

Calciomercato Milan e Napoli, pericolo Monaco per Jovic: le ultime

Kovac dovrebbe avere pieni poteri sulle scelte di mercato, il suo gradimento per Jovic potrebbe dunque spingere la società a fare uno sforzo. Intanto, come già anticipato da Calciomercato.it, anche il ...

Con l'affare Osimhem ad un passo il Napoli si è defilato nella caccia a Luka Jovic. L'attaccante piace al Milan, ma secondo quanto scrive Marca in prima fila per Jovic ci sarebbe il Monaco. Ma dall'In ...Kovac dovrebbe avere pieni poteri sulle scelte di mercato, il suo gradimento per Jovic potrebbe dunque spingere la società a fare uno sforzo. Intanto, come già anticipato da Calciomercato.it, anche il ...