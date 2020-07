Halo Infinite in tantissimi dettagli tra 'open world', ciclo giorno/notte e nuove armi (Di venerdì 24 luglio 2020) Halo Infinite di 343 Industries ha finalmente mostrato il suo gameplay all'Xbox Games Showcase. IGN ha avuto l'occasione di parlare con il capo dello studio Chris Lee e con l'associate creative director Paul Crocker su cosa aspettarsi dal titolo. Mentre il video ha mostrato il gameplay, ci sono molte cose nuove in questo nuovo capitolo, come un mondo più aperto.Come afferma Lee, "c'è un sacco di gameplay aperto nei giochi precedenti, ma sono sempre stati livelli lineari. Questa volta i giocatori avranno la libertà di esplorare l'ambiente. Ma stiamo raccontando una storia con un inizio, una metà e una fine."Detto questo, il focus principale è sulla storia di Master Chief. "Abbiamo mostrato questa mappa. C'è un'enorme sezione aperta e avrete la possibilità di attraversare l'intera area ed ... Leggi su eurogamer

