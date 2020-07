Giorgia Meloni spiazza Conte sui migranti. Posta un video che smaschera il voltafaccia del premier (Di venerdì 24 luglio 2020) Giorgia Meloni toglie la maschera a Giuseppe Conte e lo ridicolizza. Perché le cose dette in Parlamento non si cancellano. Esistono i resoconti ed esistono i video. Ambedue fanno emergere quanto il premier sia capace di dire tutto e il contrario di tutto. Sempre con lo stesso tono, che sa di autocelebrazione e propaganda. Meloni: «Ecco che cosa diceva Conte due anni fa» Era il 5 giugno 2018. «Metteremo fine al business dell’immigrazione», disse Conte in aula. E giù applausi da parte di Cinquestelle. «L’immigrazione è cresciuta a dismisura sotto il mantello della finta solidarietà». Ancora applausi, con il premier particolarmente soddisfatto. «E ora è il capo del governo degli ... Leggi su secoloditalia

adrianocotugno : RT @lercionotizie: #ultimora Giorgia Meloni rincara la dose: ''Yellow Submarine' è dalla parte degli scafisti' - Vanhacker : RT @lercionotizie: #ultimora Giorgia Meloni rincara la dose: ''Yellow Submarine' è dalla parte degli scafisti' - SecolodItalia1 : Giorgia Meloni spiazza Conte sui migranti. Posta un video che smaschera il voltafaccia del premier … - DeSantis1948 : RT @lercionotizie: #ultimora Giorgia Meloni rincara la dose: ''Yellow Submarine' è dalla parte degli scafisti' - demian_yexil : RT @lercionotizie: #ultimora Giorgia Meloni rincara la dose: ''Yellow Submarine' è dalla parte degli scafisti' -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni Fratelli d'Italia compie gli anni? Giorgia Meloni festeggia con un sondaggio pazzesco: 16% Liberoquotidiano.it Ecco come Di Maio guasta la festa europea a Conte

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, del Pd, aveva appena tradotto in politica interna i risultati del lungo e tormentato Consiglio Europeo vantando il “rafforzamento” del governo in carica e ...

Vi racconto gioie e dolori per Conte dopo il Recovery Fund

Quel pugno chiuso di Giuseppe Conte in mascherina finalmente chiara, dopo tutte quelle scure usate nella maratona del Consiglio Europeo a Bruxelles, rimanda un po’ al fotomontaggio dei guantoni appli ...

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, del Pd, aveva appena tradotto in politica interna i risultati del lungo e tormentato Consiglio Europeo vantando il “rafforzamento” del governo in carica e ...Quel pugno chiuso di Giuseppe Conte in mascherina finalmente chiara, dopo tutte quelle scure usate nella maratona del Consiglio Europeo a Bruxelles, rimanda un po’ al fotomontaggio dei guantoni appli ...