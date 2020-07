Gentiloni “Le risorse del Recovery Fund nella seconda parte del 2021” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le erogazioni del Recovery inizieranno nella seconda parte del 2021 ad eccezione di un 10% che verrà anticipato con l’approvazione del Piano”. Lo dice al quotidiano La Repubblica il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in merito al Recovery Fund.“Prima dobbiamo aspettare il percorso di ratifica dei parlamenti, quindi dovremo riuscire a rispettare il calendario con l’approvazione dei Piani di riforme dei singoli paesi entro aprile e andare sui mercati con titoli europei comuni – aggiunge -. C’è una terza sfida decisiva, anche se successiva: dovremo essere in grado di approvare nuove risorse proprie dell’Unione, come la digital tax e la tassa sulle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

