Formazioni ufficiali Chievo-Cittadella, Serie B 2019/2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Chievo-Cittadella, match valido per la trentaseiesima giornata della Serie B 2019/2020. La sconfitta in rimonta subita contro la Juve Stabia nello scorso turno ha allontanato la zona playoff, ma non tutto è perduto per il Chievo che ha ancora la possibilità di tornare in corsa. Il calendario nelle prossime due partite propone una sfida non impossibile col Benevento già promosso e poi l’ultima in casa col Pescara. Nella tabella di marcia per i playoff sarà fondamentale innanzi tutto non perdere col Cittadella, squadra che in trasferta dà il meglio di sé e che vuole cercare di migliorare la propria posizione per partire da favorita nella post season. Il calcio ... Leggi su sportface

SPAL-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL di Gigi Di Biagio sfiderà in casa il Torino di Moreno Longo nella 35ª giornata di Serie A. Gli estensi, già matematicamente retrocessi in Serie B, sono ultimi in classifica con 19 punti e un c ...

Genoa-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa, reduce dall'importantissima vittoria ottenuta nel Derby, cerca altri punti salvezza contro l'Inter che invece è scivolata al terzo posto dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina. I ne ...

