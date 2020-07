Figc, Sibilia: “Tifosi allo stadio? Si ma pochi. All’Olimpico massimo 20 mila” (Di venerdì 24 luglio 2020) Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e vicepresidente Figc, Cosimo Sibilia è ottimista sul ritorno degli spettatori allo stadio anche se in misura ridotta. «Dipenderà dal Covid-19, ma in uno stadio come l'Olimpico di 70 mila posti, penso che 20 mila persone possano entrare, disciplinando tutto e organizzando nel migliore dei modi. Credo sia possibile far entrare un 20% di persone rispetto la capienza totale di uno stadio, Coronavirus permettendo».Sempre oggi Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, sulla questione stadi ha detto: “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo ... Leggi su itasportpress

